موسم حصاد الأرز.. 10 إجراءات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء في الشرقية

رفعت محافظة الشرقية درجة الاستعداد خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية نفذ خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر أكتوبر الجارى وهى كالتالى:

التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقاً لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة، وأسفر التفتيش على تحرير عدد (360) محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.

التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح 114 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتم تجميع (55220) طن قش الأرز من بداية الحصاد.

التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير 10 معدات زراعية (مكابس وجرارات زراعية) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والاستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على عدد (44) فاخورة بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح ، بالإضافة للمرور على عدد (10) مسابك بنطاق مركز الزقازيق، فضلاً عن المرور على عدد (7) مصانع طوب بنطاق مركز ههيا ،وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذاً لقرار المهندس محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

كما تم المرور على 277 مكمورة فحم نباتي بنطاق مركزي بلبيس ومنيا القمح، حيث تبين توقف (262) مكمورة عن العمل، ومخالفة (15) مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على عدد (14) مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك للسيطرة على أي اشتعالات ذاتية أو انبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.

تم التنسيق مع قسم شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور، لتنفيذ 33 حملة للتفتيش المفاجئ لفحص عوادم المركبات بمحافظة الشرقية لبيان مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في قانون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تم خلالها فحص عادم عدد 2280 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 410 سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لأصحاب السيارات المخالفة.

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ (2650) نشاط توعوي للمزارعين (ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين ) بكيفية التعامل السليم والاستفادة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.