إعلان

5 مصابين في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالقليوبية

03:18 م السبت 19 أكتوبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمحافظة القليوبية.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور بالقليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية، إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

جرى رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

القليوبية تصادم ميكروباص حادث تصادم ميكروباص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موسم حصاد الأرز.. 10 إجراءات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء في الشرقية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة