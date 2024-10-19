وزير التعليم العالي يزور مصابي حادث الجلالة

السويس- حسام الدين أحمد:

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس بزيارة لمجمع السويس الطبي لمتابعة تداعيات حادث السير الذي تعرض له مجموعة من طلاب جامعة الجلالة.

تأتي الزيارة للاطمئنان على صحة الطلاب الذين يتلقون الرعاية الطبية بمجمع السويس الطبي، مع تقديم الدعم النفسي لهم وذويهم المرافقين.

ورافق وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الدعم المطلوب من الفرق الطبية سواء من الجلالة أو السويس.

واطمأن الوزير والمحافظ على حالة الطلاب المصابين واستمعا للتقرير الطبي من الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير الرعاية الصحية بالسويس وعدد المصابين الذين تلقوا العلاج وتماثلوا للشفاء وغادروا المجمع وتأكدا من توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وقدم الوزير والمحافظ الدعم النفسي للطلاب المصابين كما طمأن أولياء أمورهم على استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية النفسية لهم بعد خروجهم من المستشفى.

وقال مصدر طبي إن 7 مصابين من طلاب جامعة الجلالة يتلقون العلاج بمجمع السويس الطبي، بينهم 4 في العناية المركزة، و3 آخرين في القسم الداخلي.

وكان طريق "الجلالة- السخنة" شهد انقلاب أتوبيس عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية وطريق الزعفرانة من الجلالة، وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالب من طلاب جامعة الجلالة، ارتفع عددهم إلى 13 بعد وفاة سهيلة، كما أصيب 35 آخرين كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت بمنطقة بورتو.