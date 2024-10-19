"ركبتوا بكام".. محافظ أسوان يستفسر من المواطنين عن التعريفة الجديدة للتأكد من التزام السائقين- صور

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم السبت، مواقف السرفيس، ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائى بزيادتها، فضلا عن متابعة تطبيق التعريفة الجديدة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية.

واستفسر المحافظ من الركاب عن التعريفة المقررة، وعدم وجود أى ارتفاع أو مغالاة فيها، كما قام بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام بمحطات الوقود، مؤكداً أنه لن يتم السماح لأى محاولات لاستغلال المواطنين، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقى سيارات السرفيس فى حالة فرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها، وإلزامهم بتركيب هذه التعريفة على زجاج السيارة.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال باستكمال تركيب البنرات التوضيحية داخل كل موقف بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، والتى تم وضعها وفقاً لمعايير محددة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الركاب وسائقى السرفيس دون الإضرار بأى طرف، مشدداً على تكثيف جهود لجنة السرفيس بالمناطق المختلفة للاطمئنان من الالتزام بالتعريفة الجديدة، فضلاً عن قيام المسئولين بالمرور والمواقف والتموين بالمتابعة اليومية داخل المواقف ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعليمات على الوجه الأكمل.