زيادة أسعار البنزين والسولار.. 17 محضرا لمحطات وقود في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكثفة على محطات الوقود لمتابعة التزامهم بتطبيق قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى تحرير 17 محضرا لمحطات بسبب التوقف كليا وجزئيا عن العمل واستيلاء بعضها على كميات من الوقود.

وأشار إلى إن الإدارة العامة للتجارة الداخلية حررت محضرا لإحدى محطات الوقود استولت على 14 ألف و516 لتر بنزين بعد تجميع "بنزين 80 بكمية 6905 لتر، بنزين 92 بكمية 7026 لتر، بنزين 95 بكمية 585 لتر".

كما جرى تحرير عدد 3 محاضر توقف جزئي لمنتجات بمحطات خدمة وتموين السيارات ومحضر توقف كلي لمحطة وقود بدون إذن مسبق من الجهات المختصة ، وتحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار زيوت السيارات.

وفي نطاق إدارة تموين المنتزه سجلت غرفة عمليات المديرية محضرا لمحطة تموين سيارات بمنطقة الرأس السوداء وذلك لتوقف المحطة عن العمل جزئيا

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح أمس الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر، السولار بسعر 13.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 7 جنيها للمتر المكعب، وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه.

اقرأ أيضا:

تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (تغطية خاصة)

تصل لـ 15%.. زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والترام بالإسكندرية