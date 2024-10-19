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وصلت مترين ونصف.. أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد- صور

01:20 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد (4)
  • عرض 6 صورة
    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد (5)
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    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد (6)
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    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد (3)
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    أمواج عالية تمنع المصطافين والصيادين من نزول البحر في بورسعيد (2)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تسببت الأمواج العالية بطول شواطئ بورسعيد، اليوم السبت، في إقبال ضعيف من المواطنين للاستمتاع بعطلة اليوم بالقطاع الحكومي والمدارس والجامعات الحكومية بالمحافظة.

وظهرت معظم المقاعد خاوية من المواطنين بطول شاطئ بورسعيد الذي يمتد لقرابة 6 كيلو مترات، في الوقت الذي عزف صيادو "الضهرة" حتى الآن عن النزول للبحر خشية من تعرض حياتهم لمخاطر مواجهة الأمواج العالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد البحر المتوسط اليوم حالة مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف ومتربن ونصف.

شواطئ بورسعيد المصطافين الأمواج العالية
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