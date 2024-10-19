إصابات وسيارات مهشمة بالكامل.. تصادم مروع على طريق السادات بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد طريق مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل إحداهما محملة بالطوب.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل إحداهما محملة بالطوب، وذلك على طريق السادات أمام غبور.

وأصيب في الحادث كلاً من "حسين ع.ا." 34 عامًا، مصابا بكسر متهتك والساقين ومقيم بكفر الشيخ، و"عبده.س.ا.ز" 31 عامًا، مصابا بكدمات وسحجات وجروح، ومقيم بكفر داود مدينة السادات.

ونقل المصابين إلى مستشفى الإخلاء بمدينة السادات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.