لمنع استغلال الركاب.. حملات مكبرة على مواقف السيارات في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة المرور، اليوم السبت، حملات مكبرة على مواقف السيارات بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقاد رؤساء الأحياء حملات رقابية على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك أسعار الوقود.

وأسفرت الحملات عن التأكد من انتظام العمل بمواقف السيارات بمختلف الأحياء، وعدم وجود تكدس للركاب، فضلًا عن التأكد من عدم استغلال المواطنين من قبل قائدي المركبات.

وخصصت محافظة الإسكندرية 7 أرقام طوارئ لاستقبال البلاغات الخاصة بالتعريفة الجديدة للركوب بينها الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام 034234132،034234131، 034234133، 034234134، 034234135، 034234136.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة الداخلية والخارجية ووسائل النقل العام والترام والتاكسي بنسبة لا تزيد عن 15%.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة التي أعدت التعريفة الجديدة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وكلف المحافظ الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.