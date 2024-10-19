بالصور- محافظ أسيوط يتفقد حملة الكشف عن الالتهاب الكبدي الوبائي على تلاميذ المدارس

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال المسح الطبي بمدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الالتهاب الكبدي الوبائي.

رافق المحافظ في جولته التفقدية محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير التعليم الفني بالمحافظة، والدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور أحمد محمد عثمان، نائب مدير الفرع والمنسق للحملة، وعلى محمود رفاعي، مدير مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلاب المدارس الإعدادية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمجان، بهدف الكشف عن 110 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وقد تم حتى الآن فحص 20 ألف طالب وطالبة.

وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة بشكل مثالي، حفاظاً على صحة الطلاب، مؤكداً حرص الدولة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلبة، خاصة في المرحلة الإعدادية، لضمان تخريج أجيال صحية قادرة على بناء المستقبل.

وأشار أبوالنصر، إلى أن الحملة تشمل الكشف عن أمراض الالتهاب الكبدي الوبائي من خلال الفحوصات الطبية الشاملة، وفي حال اكتشاف أي إصابة، يتم تحويل الطالب المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان وإجراء الفحوصات الطبية الكاملة.