بالصور- إقبال على حملة "انطلق" لقياس الذكاء وتقييم مهارات الأطفال بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد :

واصل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، فعاليات حملة "انطلق" لقياس الذكاء وتقييم المهارات، بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء ومستشفى شرم الشيخ الدولي لتقديم خدمات الرعاية للأطفال، ودمج أصحاب القدرات المرتفعة منهم في المجتمع.

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إنه جرى إطلاق الحملة يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، لقياس الذكاء وتقييم مهارات التخاطب للأطفال فوق سن 3 سنوات، مؤكدًا أنه يوجد إقبال شديد على الحملة خاصة بمجمع الفيروز الطبي، وتجرى الاختبارات بواسطة فريق من الأطباء والأخصائيين النفسيين وأخصائي التخاطب، لحصول الأطفال على أفضل الرعاية والخطط التعليمية والتأهيلية.

وأوضح مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن الحملة تهدف إلى تقديم اختبارات الذكاء والتواصل، مع توفير خطط علاجية وتأهيلية مخصصة لكل طفل بناءً على تقييم شامل، بجانب ورش عمل شهرية، وجلسات توعوية لأسر الأطفال والمعلمين.

وأشار إلى أن منشآت الهيئة العامة بالمحافظة، تحرص على تقديم كافة الخدمات الطبية على أعلى مستوى، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد أنه جرى تشكيل وفد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لزيارة المنشآت الطبية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى، واستطلاع رأي مقدمي الخدمة، والوقوف على شكواهم، إضافة إلى التأكيد على استدامة تقديم خدمات طبية آمنة بناء على المعايير المعتمدة عالميًا للهيئة من قبل جمعية الاسكوا الدولية، وتقديم نبذة مختصرة عن الرعاية المتمركزة حول المريض.