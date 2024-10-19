ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور

الغربية - مروة شاهين:

شهدت ساحة السيد البدوى، ليلة استثنائية مع إحياء المنشد الديني ياسين التهامي الليلة الختامية للمولد، حيث استطاع التهامي، بصوته القوي وأدائه المميز، أن يجمع آلاف الحضور في ليلة لا تُنسى، خاصة أنه ارتبط في أذهان الملايين بأجواء الموالد والاحتفالات الدينية.

يذكر أن مولد السيد البدوي، هو احتفال سنوي يقام في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، تخليداً لذكرى الشيخ الصوفي أحمد البدوي، الذي يعتبر واحداً من أهم الأقطاب الصوفية في الإسلام، ويعتبر هذا المولد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

بدأت الاحتفالات بمولد السيد البدوي بعد وفاته، وتطورت على مر العصور حتى أصبحت من أهم الموالد في مصر والعالم الإسلامي.

أبرز مظاهر الاحتفال:

الزيارات الدينية: يقوم الزوار بزيارة ضريح السيد البدوي، وأداء الصلوات والأذكار، والتبرع بالمال.

الولائم الشعبية: تقام الولائم الشعبية الكبيرة لتوزيع الطعام والشراب على الزوار.

الأنشطة الثقافية والدينية: تقام العديد من الأنشطة الثقافية والدينية، مثل المحاضرات الدينية، والإنشاد الديني، والمسابقات الثقافية.

الأسواق الشعبية: تنتشر الأسواق الشعبية التي تعرض مختلف المنتجات الحرفية والغذائية.