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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

11:34 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

إسعاف تنقل مصابين-أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك بسيارة نصف نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية جرزا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة ريم عيد كمال، 7 أعوام، كسر بالساق الأيسر، وجرح قطعي أعلى الحاجب، و رغدة أحمد ضيف الله، 24 عامًا، كدمات و سحجات، و سارة كمال محمد، 25 عامًا، كدمات متفرقة، و إبراهيم أحمد إبراهيم محمد، 59 عامًا، كسر مضاعف بالساق الأيمن، وجرح متهتك بالجبهة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم توكتوك الصحراوي الغربي مستشفى الواسطى المركزي مديرية أمن بني سويف إصابة 4 أشخاص بني سويف
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