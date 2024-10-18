ياسين وشحاتة وكريمة يحضرون احتفالية تكريم حفظة القرآن في السادات -فيديو وصور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك بحضور الكابتن ربيع ياسين والإعلامي كريم حسن شحاتة والشيخ أحمد كريمة أحد علماء الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من قيادات مراكز منوف والسادات وكوم حمادة، وبمشاركة مئات الأهالي وأبنائهم.

وفاز الحافظون المميزون بـ 7 رحلات عمرة وجوائز عبارة عن دروع وجوائز مالية، كما تقرر توزيع 7 رحلات عمرة أخرى فازوا بالقرعة ومُحفظين ورحلة خاصة بسحب عشوائي لجميع المشاركين.

وتقرر اختيار نحو 400 حافظ للقرآن عبر عشرات دور تحفيظ القرآن في مركز منوف والسادات من المنوفية ومركز كوم حمادة بالبحيرة.