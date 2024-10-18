محمد التهامي يجمع قلوب المريدين في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي -صور وفيديو

الغربية - مروة شاهين:

في ليلة ساحرة، تزينت سماء طنطا بألوان الفرح والروحانية، حيث اختتم المنشد العالمي محمد التهامي فعاليات مولد السيد البدوي بأداء مبهر أسحر الحضور وألهب الحماس في قلوب الملايين.

وشهدت ساحة مسجد السيد البدوي بطنطا، توافدًا كثيفًا من محبي وعشاق المديح النبوي، الذين جاؤوا من مختلف المحافظات للاستماع إلى صوت محمد التهامي العذب. وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم تلاها مديح نبوي بديع أداه الشيخ محمد التهامي وسوف يليه مديح الشيخ ياسين التهامي .

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أداء محمد التهامي، حيث رددوا معه الأناشيد والأذكار، وارتفعت أصواتهم بالتهليل والتكبير. وقد استمر الحفل لعدة ساعات، قدم خلالها محمد التهامي باقة متنوعة من الأناشيد التي تناسب جميع الأذواق، والتي تتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح الصحابة والتابعين، والثناء على الله تعالى.

وسادت أجواء من الروحانية والمحبة في الحفل، حيث تجمع الملايين من القلوب على حب الله ورسوله. وقد عبر الحضور عن سعادتهم الغامرة بحضور هذا الحفل، مؤكدين أن صوت محمد التهامي يبعث في نفوسهم الراحة والطمأنينة.

وفي ختام الحفل، قدم محمد التهامي الشكر الجزيل لجمهور طنطا على حفاوة استقبالهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، كما شكر جميع القائمين على تنظيم هذا المهرجان العظيم.