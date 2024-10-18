جولات ميدانية وأرقام للشكاوى وتحديد تعريفة عادلة.. هكذا واجهت المحافظات تداعيات رفع أسعار الوقود -صور

كتب - فادي الصاوي:

شهدت مصر مؤخرًا قرارًا حكوميًا برفع أسعار البنزين والسولار، وهو القرار الذي أثار موجة من الجدل والغضب الشعبي، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وألقى القرار بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين، وأثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها أسعار المواصلات.

في هذا التقرير، سنتناول كيفية تعامل المحافظون مع هذا القرار الصعب، وكيف حاولت كل محافظة إيجاد حلول لتلبية مطالب المواطنين، مع مراعاة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

سعت العديد من المحافظات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار رفع أسعار الوقود على المواطنين، ومن بين هذه الإجراءات:

تحديد أسعار محددة:

أصدر المحافظون، قرارات بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس كل فى محافظته، وإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة.

يضمن هذا الإجراء حماية المواطنين من الاستغلال، ويحد من ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي.

تفعيل الرقابة:

كلف المحافظون، مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضعها بجميع مواقف نقل الركاب

تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

تخصيص خطوط ساخنة وأرقام لشكاوى المواطنين حول مخالفات السائقين للتعريفة الجديدة واستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

في يلي نرصد أهم تحركات المحافظات بعد قرار رفع أسعار الوقود:

بعد رفع أسعار البنزين.. تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة في مواقف المؤسسة وبنها



زيادة 15%.. تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة في جنوب سيناء

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة -صور



بزيادة تصل 15%.. ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة فى مطروح - صور



بالصور.. نائب محافظ المنوفية يتفقد مواقف السيارات بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

بعد تحريك سعر الوقود.. تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسي في أسوان

"متخليش حد يستغلك".. أرقام شكاوى مخالفة تعريفة المواصلات الجديدة فى المحافظات





11 جنيه فتح عداد.. التسعيرة الجديدة لـ"تاكسي الإسكندرية" بعد الزيادة| مستند



تصل لـ 15%.. زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والترام بالإسكندرية



اعتمدها المحافظ.. تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في الإسكندرية

بعد تحريك أسعار الوقود.. أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في الدقهلية

تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (تغطية خاصة)

زيادة البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة في السويس