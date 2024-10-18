إدراج مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، مساء اليوم الجمعة إدراج مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لامتلاكه أصغر حفرية للحيتان القديمة من العائلة الملكية للبحار القديمة، ممثلة في حفرية "توتسيتس"، والتي تم تسميتها على شرف الملك توت عنخ آمون، بعد اكتشافها في صخور يعود عمرها إلى 41 مليون سنة من مصر.

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بخالص التهاني للعالم الى الدكتور هشام سلام الأستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، وفريق العمل بالمركز بهذا الإنجاز الكبير.

وأكد أن دخول أحد مراكز الجامعة العلمية المتميزة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأول مرة فى تاريخ الجامعة يعد نجاحا كبيرا و تميزا غير مسبوق للأبحاث العلمية، تم تسجيله بأحرف من نور في سجل جامعة المنصورة المشرف والحافل بالعديد من الإنجازات العلمية و البحثية، و التي من شأنها رفعة اسم جامعة المنصورة فى كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية لتتصدر بكل اقتدار مجال التنافس العالمى فى البحوث و الريادة في الابتكار لتتبوأ المكانة التى تطمح إليها.