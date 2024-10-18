بعد رفع أسعار البنزين.. تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة في مواقف المؤسسة وبنها



محافظات - مصراوي:

ينشر "مصراوي"، التعريفة الجديدة للمواصلات في موقفي المؤسسة وبنها، التى جاءت على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أصدر قرار رقم (1086) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

نص القرار على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وخصصت المحافظة عدد من الأرقام لتلقى شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتسآب) والرقم الارضي 0133212461.