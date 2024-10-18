زيادة 15%.. تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

اجتمعت لجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، برئاسة السكرتير العام، وحضور جميع رؤساء المدن، ومدير إدارة المرور، والمدير التنفيذي للجنة الإشراف ومدير عام مديرية التموين، لتحديد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك تنفيذا لتوجيهات، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأعلنت اللجنة، زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 15 %، والتي تستخدم السولار بنسبة 15 % وتجبر لأقرب 50 قرشًا، وتحديد تعريفة التاكسي العداد بمدينة شرم الشيخ 18 جنيه ونصف لكسر العداد و9 جنيهات لكل كيلو متر، وتعريفة التاكسي لباقي مدن المحافظة لتكون 7,50 جنيه كسر العداد و 4 جنيه لكل كيلو متر.

وتحديد تعريفة سيارة الأجرة "السرفيس" الداخلي بمدينة طور سيناء 3 جنيهات ونصف لكافة الأحياء وجامعة الملك سلمان، و4 جنيهات ونصف لكل من "قرية الوادي، الجبيل، الصناعية، الشروق، النصر".

وتحديد تعريفة السيرفيس الداخلي بمدينة شرم الشيخ، بواقع السوق القديم – خليج نعمة 4 جنيه، و السوق القديم – نبق 9 جنيهات، والسوق القديم – المطار 7 جنيهات، والسوق القديم – المنتزه 8,5 جنيه، والسوق القديم – الهضبة 4 جنيه، وموبيل – الرويسات 6 جنيهات ونصف، وموبيل – الرويسات – 469 وحدة 7,25 جنيه، و موبيل – مندر 18 جنيه ونصف، و موبيل – المرور الجديد 7،5 جنيه.

كما جرى تحديد تعريفة السيارات الداخلية بمدينة دهب من مجلس المدينة إلى العصلة 4 جنيهات ونصف، وتحديد تعريفة ركوب السيارات الداخلية بمدينة نويبع، من المدينة إلى ميناء نويبع 3 جنيهات ونصف، ومن المزينة إلى المدينة 5 جنيهات، ومن المزينة إلى الترابين 8 جنيهات.

وجرى تجديد تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية بمدينة رأس سدر، 2 جنيه ونصف داخل المدينة، ومن المدينة لقرية السادات وقرية أبوصويرة 4 جنيهات، ومن المدينة إلى وادي سدر 6 جنيهات، ومن المدينة لجامعة الملك سلمان 7 جنيه ونصف.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتر، السولار بسعر 13.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، غاز تموين السيارات 7 جنيها للمتر المكعب، وارتفع المازوت المورد لباقي الصناعات ليصبح سعر طن المازوت 9500 جنيه.