أبناء الطريقة البرهامية.. وفد سوداني يشارك في الجمعة الافتتاحية لمولد إبراهيم الدسوقي -صور



كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وفدًا سودانيًا من أبناء الطريقة البرهامية خلال زيارته للمسجد وضريح الدسوقي في الجمعة الافتتاحية للمولد.

وأكد علاء محمود، من أبناء الطريقة البرهامية، والمشرف على الوفد السوداني لـ"مصراوي"، أن الوفد اعتاد زيارة العارف بالله إبراهيم الدسوقي في كل عام بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد بينما يشمل الوفد شخصيات من أسوان، والنوبة.

وقال المشرف على الوفد السوداني، إن أفراد الوفد أعربوا عن سعادتهم بزيارة مسجد العارف بالله والضريح وحفاوة الأستقبال من الأهالي الذين رحبوا بهم خلال تجولهم داخل المسجد وسط تأمينهم بشكل يليق بمصر عن تأمين زوارها كما يعرف عن ذلك البلد الآمن.

وشهد مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المريدين وزوار المسجد والمدينة لزيارة ضريح صاحب المقام في افتتاحية مولد الدسوقي.

وكان زوار المسجد أدوا صلاة الجمعة وأم المصلين الشيخ حاتم فوزي البري، خطيب المسجد، حضرها جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة دسوق قبلي.