آلاء.. القصة الكاملة لعروس الفيوم التي رحلت قبل أن تكتمل فرحتها -صور

الفيوم – حسين فتحى:

في "العزابوه" أحد نجوع مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تسود العادات والتقاليد الأصيلة، سادت حالة من الحزن والصدمة بعد أن لفظت عروس في ريعان شبابها أنفاسها الأخيرة قبل ساعات من حفل زفافها المنتظر.

كانت آلاء، الفتاة التي لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها، تحلم بيوم زفافها منذ صغرها، وقد اقترب الحلم من التحقق، لكن القدر كان له رأي آخر.

ارتبطت آلاء بعريسها بقصة حب جميلة، فكانا ابن العم وبنت العم، وتربطهما صلة قرابة قوية، وأعدت الأسرتان كل الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، فتم حجز الكوافير وتأجير فستان الزفاف، وكانت آلاء تتوق لرؤية نفسها عروساً في ذلك الفستان الأبيض.

في يوم الحنة، كانت آلاء في قمة سعادتها، فقد تزينت وأعدت نفسها لاستقبال يوم زفافها، وبعد أن انتهت من تجهيزاتها، استقبلها عريسها من الكوافير، وعلى الرغم من الفرحة التي كانت تعلو ملامحهم، إلا أن القدر كان يخبئ لهم مفاجأة مؤلمة.

نهاية مأساوية

فجأة، شعرت آلاء بآلام حادة في صدرها، وسقطت مغشية عليها، هرع بها العريس وأهلها إلى المستشفى، ولكن كل المحاولات لإسعافها باءت بالفشل، ولفظت أنفاسها الأخيرة، تاركة خلفها حزنًا عميقًا في قلوب أسرتها وأصدقائها وأهل قريتها.

صدمة تهز القرية

انتشر خبر وفاة آلاء كالنار في الهشيم، وعم الحزن والأسى القرية بأكملها، حيث كانت آلاء محبوبة من الجميع، وكانت تتمتع بشخصية خلوقة وجذابة، وتساءل الجميع عن سبب هذه النهاية المفاجئة لحياة واعدة.

ويروى محمد رجب ابن عم العروس، أن ابنة عمه ذهبت لمحل كوافير بالفيوم، استعدادا لزفافها اليوم الجمعة، حيث كانت تتزين لليلة الحنة أمس الخميس، وبعد ارتداء الفستان الأبيض ووصول عريسها محل الكوافير وقعت على الأرض مخشى عليها، حيث جرى نقلها بشكل سريع إلى أحد المستشفيات بمنطقة الحادقة لاسعافها، لكن فشلت جهود الأطباء فى إنقاذها، ورغم ذلك جرى نقلها أيضا إلى مستشفى جامعة الفيوم، حيث أكد الأطباء وفاتها، وذكر أن ليلة الحنة تحولت الى مآتم، حيث اتشح النجع بالسواد.

فى حين قال حسين صلاح "مدرس"، أن العريس إسلام ياسر رجب ابن قرية سنوفر، أنهى تجهيز عش الزوجية، وكان آخر تلك التجهيزات تركيب المطبخ وذهب عصر أمس إلى نجع عروسة بصحبة أقاربه للاحتفال بليلة الحنة مع أهلها.

وأضاف أنه ذهب لمحل الكوافير بصحبة "فرقة الزفة البلدى" وبعد دخوله محل الكوافير، اصطحب عروسه من يدها إلا أنه فوجئ بوقوعها على الأرض، وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفي، وهناك تأكد وفاتها.

حفل زفاف تحول إلى عزاء

تحولت استعدادات الزفاف إلى استعدادات للعزاء، فبدلاً من الأناشيد والأهازيج، سادت المآتم والبكاء ودفنّت آلاء في مقبرة القرية عقب صلاة اليوم الجمعة، وسط حزن عميق من الأهل والأصدقاء.

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