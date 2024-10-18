بالصور.. حملات مكثفة على محطات الوقود ومواقف السيارات بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية تفقد خلالها انتظام حركة نقل الركاب بمواقف سيارات الأجرة، شملت: موقف المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد، موقف قرى شرق وغرب النيل، موقف مراكز شمال المحافظة، موقف جنوب مراكز المحافظة، وموقف المحافظات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، إلى جانب المرور على عدد من محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المعتمدة.

وكان محافظ المنيا، أجرى جولة تفقدية داخل مدينة المنيا ومركز سمالوط لمتابعة حالة مواقف السيارات ومحطات الوقود وذلك عقب اعتماده صباح اليوم تعريفة الركوب الجديدة، بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري على النحو التالي: 13.75 جنيهاً للتر بنزين 80، 15.75 جنيهاً للتر بنزين 92، و17 جنيهاً للتر بنزين 95، بينما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.50 جنيهاً، وغاز تموين السيارات إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب.

رافق السكرتير العام خلال جولته عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأشرف فاروق مدير إدارة المواقف، ومسؤولون من مباحث المرور والتموين.