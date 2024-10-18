مئات الزوار يتوافدون على ضريح إبراهيم الدسوقي للاحتفال بذكرى مولده -صور وفيديو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المريدين وزوار المسجد والمدينة لزيارة ضريح صاحب المقام في افتتاحية مولده.

وكان زوار مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي وضريح صاحب المقام أدوا صلاة الجمعة، اليوم بالمسجد، وأم المصلين الشيخ حاتم فوزي البري، خطيب المسجد، حضرها جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عادل زويل، مدير إدارة دسوق قبلي.

من جانبه أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات على مستوى مركز ومدينة دسوق وذلك استعدادًا للاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وفق توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأصدر رئيس مركز ومدينة دسوق القرار رقم 631 لسنة 2024 بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تضم كافة الأجهزة المعنية بتنظيم وتصريف الأمور بكافة جوانبها على أن يجرى العمل بها على مدار 24 ساعة لتلقى أي بلاغات من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها بشكل فوري طوال فترة الاحتفال بالمولد.

وكان الشيخ محمد مختار أبوزيد، وكيل الطرق الصوفية في مدينة دسوق بكفر الشيخ، أعلن موعد الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وفقًا لما حددته المشيخة العامة للطرق الصوفية بشأن المولد.

وأكد وكيل الطرق الصوفية في مدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية حددت الفترة من الجمعة 18 إلى الجمعة 25 أكتوبر 2024 طوال فترات الاحتفال بالمولد بينما الليلة الختامية موعدها الخميس 24 أكتوبر من خلال برنامج معين خاص بمظاهر الاحتفال.