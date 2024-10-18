بالصور.. نائب محافظ المنوفية يتفقد مواقف السيارات بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

المنوفية- أحمد الباهي:

تابع محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المراكز والمدن، وذلك عبر تقنية البث المباشر من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.

وتفقد نائب، مجمع مواقف مدينة شبين الكوم، وموقف شبين الكوم/الباجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة والتأكد من تعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.

كما أجرى حوارات مع عدد من سائقي المركبات والأهالي، مشددًا على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات، جاء ذلك بحضور رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، ومدير مشروع المواقف.

ويأتي هذا في إطار التأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.