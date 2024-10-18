إعلان

بعد تحريك سعر الوقود.. تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسي في أسوان

06:32 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    التعريفة الجديدة للتاكسي في أسوان
  • عرض 4 صورة
    التعريفة الجديدة للتاكسي في أسوان
  • عرض 4 صورة
    التعريفة الجديدة للتاكسي في أسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعديل تعريفة التاكسى الأجرة سواء بعداد أو بدون عداد بخطوط السير المختلفة للمواصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة، لتحقيق التوازن والعدالة بين الركاب وسائقى التاكسى وعقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود.

وجرى تحديد قيمة فتح بونديرة سيارات التاكسى العداد بمبلغ 10 جنيهات، على أن يكون حساب مسافة الكيلو متر الواحد بمبلغ 5 جنيه على مدار اليوم، مع زيادتها بنسبة 25 % من إجمالي الأجرة المستحقة من بعد الساعة الثانية عشر مساء حتى الساعة السادسة صباحاً .

اقرأ أيضا:

تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (تغطية خاصة)

بعد تحريك أسعار الوقود.. أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

أسوان التاكسي أسعار البنزين تعريفة التاكسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. نائب محافظ المنوفية يتفقد مواقف السيارات بعد تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة