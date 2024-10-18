"متخليش حد يستغلك".. أرقام شكاوى مخالفة تعريفة المواصلات الجديدة فى المحافظات

كتب - فادي الصاوي:

في خطوة لتوفير قنوات اتصال مباشرة بين المواطنين والجهات المعنية، أعلنت عدد من المحافظات المصرية عن تخصيص أرقام هواتف للشكاوى لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة للمواصلات العامة.

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام أصحاب السيارات والمواصلات العامة بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا، وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال. كما تأتي هذه الخطوة استجابةً لمخاوف المواطنين من زيادة تعسفية في الأجرة بعد تعديل أسعار الوقود.

ودعت المحافظات المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة على سرية المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كفر الشيخ

دعت محافظة كفرالشيخ، المواطنين بالتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

سوهاج

ناشدت محافظة سوهاج، المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أي شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي الخط الساخن 114. ورقم غرفة العمليات بالمحافظة 4608073/093، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01225487733، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج 093/2130134، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن 15330، ورقم الواتس آب 01200353111، ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

البحيرة

أهابت محافظة البحيرة، بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية: 0453345599- 0453349447- 0453342134 - 0453356397- فاكس: 01119996050.

الفيوم

دعت محافظة الفيوم، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وجرى تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الدقهلية

قرر محافظ الدقهلية تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644).

قنا

خصصت محافظة قنا خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 – 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

دمياط

وخصصت محافظة دمياط الأرقام التالية ” ١١٤” و ” ٢٢٦٤١٢١” أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب (01556681111) (01556682222)، لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات التسعيرة الجديدة.

الإسماعيلية

ودعت محافظة الإسماعيلية، المواطنين، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتعريقة الجديدة للمواصلات على الأرقام التالية، الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، وكذلك على أرقام ٣١٣٦٦٦١/٢، ٣٣٨٠٢٤١، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الشرقية

أعلنت محافظة الشرقية عن رقمين للاتصال بالخط الساخن منهما الأرضي برقم 055 2303693 أو الرقم المختصر 114، مؤكدة إمكانية التواصل على مدار اليوم خلال 24 ساعة.

بني سويف

خصصت محافظة بنى سويف، أرقام خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة التى تم إقرارها من المحافظة، حيث تم تخصيص الرقم 114 لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لمحافظة بنى سويف، ورقم الخط الساخن 136 الخاص بإدارة المرور.

القليوبية

طالبت محافظة القليوبية، المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

أسيوط

خصصت محافظة أسيوط بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتساب – تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

مطروح

ناشدت محافظة مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

المنيا

وناشدت محافظة المنيا، المواطنين بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 – 2320001 086 لغرفة عمليات المحافظة الرئيسية التي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة.

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