محافظ المنيا يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة -صور

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عددا من مواقف السيارات بالمحافظة لمتابعة انتظام العمل وفق التعريفة الجديدة للمواصلات، وكذلك محطات الوقود للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالتسعيرة الجديدة، عقب تحريك أسعار الوقود واعتماد تعريفة جديدة لسيارات الأجرة، النقل الداخلي والخارجي، وسيارات السرفيس والتاكسي.

رافق المحافظ في الجولة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، وممثلي مباحث المرور والتموين ومدير إدارة المواقف.

وخلال الجولة التى شملت مدينة سمالوط، شدد اللواء كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، موجهاً بوضع ملصقات على السيارات توضح الأسعار المحددة، مع تكثيف الرقابة وفرض غرامات مالية وسحب الترخيص للمخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين، بالتواصل الفوري على أرقام 2342200 086 -2320001 086 بغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن والإبلاغ حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية أو الاستغلال والتلاعب بتعريفة الركوب ، وذلك على مدار 24 ساعة .