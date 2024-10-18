بالصور.. محافظ السويس يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للسفر بالموقف الإقليمي
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السويس - حسام الدين أحمد:
تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة للخطوط الخارجية بحي فيصل، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من إلتزام السائقين والمواطنين بالتعريفة الجديدة عقب قرار لجنة التسعير زيادة أسعار المحروقات.
وخلال الجولة التقى محافظ السويس ببعض السائقين والركاب بالموقف الإقليمي لسيارات الأجرة للخطوط الخارجية، واطمأن منهم على الإلتزام بالتعريفة الجديدة، وشدد على السائقين ألا يستغلوا الركاب وحذر من ذلك وأكد إحالة المخالفين التحقيق.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والتموين ومباحث المرور بالمتابعة المستمرة والمرور على المواقف بضواحي المحافظة ومتابعة محطات الوقود.
كما شدد على تنفيذ القرارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد المحافظ على أهمية الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف ، وإلزام كل سائق بوضع ملصق على السيارة تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة.
رافق المحافظ في الجولة أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبد العظيم محمد مدير عام لجنة الإشراف والقيادات التنفيذية المعنية ومباحث المرور ومديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الأحياء.
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