11 جنيه فتح عداد.. التسعيرة الجديدة لـ"تاكسي الإسكندرية" بعد الزيادة| مستند

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة الداخلية والخارجية ووسائل النقل العام والترام والتاكسي والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار.

تأتي زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل العام بالإسكندرية في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة التي أعدت التعريفة الجديدة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

ولفت إلى أنه جرى تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية "الأقاليم" مع المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وكلف المحافظ الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويستعرض "مصراوي" الأسعار الجديدة لسيارات التاكسي كالتالي:



اقرأ أيضا:

تعرف على أجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة (تغطية خاصة)

بعد تحريك أسعار الوقود.. أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية