تصل لـ 15%.. زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والترام بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل العام والترام بالمحافظة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك أسعار الوقود.

وأوضح المحافظ، إن نسبة الزيادة المقررة لأوتوبيسات وسيارات ووسائل النقل العام متباينة وتصل إلى 15%، على أن يجري إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وكلف الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه المحافظ في بيان، بوضع الملصق الخاص بسيارات النقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

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