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اعتمدها المحافظ.. تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في الإسكندرية

06:06 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، والتي سيجري تطبيقها بدءًا من اليوم، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي أعدت التعريفة الجديدة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأشار إلى أنه جرى تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية "الأقاليم" مع المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، بالالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

وشدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف المحافظ الأجهزة المعنية بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أسعار البنزين تعريفة المواصلات أجرة المواصلات أسعار الوقود
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