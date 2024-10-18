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محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب

05:33 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (2)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (5)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (4)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (7)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (8)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (9)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (6)
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    محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب (3)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لنقل الركاب عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول برفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة عدم مخالفة التعريفة المقررة وخطوط السير أو إستغلال المواطنين وتكثيف الرقابة علي المواقف وسيارات الأجرة فيما حذر المحافظ من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من التعريفة المكررة.

ودعت محافظة كفرالشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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