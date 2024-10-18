زيادة البنزين.. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن عدادات التاكسي

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن منح أصحاب سيارات التاكسي مهلة أسبوعا لتوفيق أوضاعهم وإعادة معايرة العداد علي التعريفة الجديدة التي تم تحديدها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية بكافة أنواعها.

وقال "مرزوق" إن بداية البنديره فتح العداد 9 جنيهات و2 جنيه لكل كيلو متر يتم قطعه، مؤكداً أن التعريفة الجديدة تم تحديد قيمتها عن طريق اللجنة العليا للمواقف وتم مراعاة حقوق أصحاب سيارات التاكسي ومراعاة حقوق المواطن ، مشدداً علي ضرورة التزام الجميع بهذه التعريفة.

وصرح المحافظ بأنه عقب انتهاء المهلة المحددة سيتم شن حملات مكثفة ومفاجئة علي جميع سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العداد و الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها.

وأكد "مرزوق" علي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالف من أصحاب سيارات التاكسي وفرض غرامه فوريه يعقبها إلغاء الترخيص في حالة تكرار الشكاوى من نفس سيارة التاكسي .

يذكر أن محافظ الدقهلية قد حدد بداية بنديرة التاكسي 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات وأن يكون كل كيلو بـ2 جنيه، وسعر ركوب سيارات السرفيس بـ3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

ويشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.

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