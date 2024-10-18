زيادة البنزين.. ننشر أسعار تعريفة الركوب الجديدة في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء تسعيرة الركوب الجديدة السيرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك بعد زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات.

ونشرت المحافظة التعريفات الجديدة في خطوط المحافظات كالتالي: خط العريش - القاهرة: 120 جنيها، خط العريش - الإسماعيلية: 78 جنيها، خط العريش - القنطرة: 57 جنيها، خط العريش - الصورة: 125 جنيها، خط العريش - بئر العبد: 27 جنيها، خط العريش - الشيخ زويد: 15 جنيها.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق، وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي: بنزين 95: 17 جنيه للتر، بنزين 92: 15.25 جنيه للتر، بنزين 80: 13.75 جنيه للتر، السولار: 13.50 جنيه للتر، والكيروسين: 13.50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه للطن.

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