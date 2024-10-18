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بعد زيادة البنزين.. تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية

03:54 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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  • عرض 11 صورة
    تحريك أسعار المواد البترولية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
  • عرض 11 صورة
    تعريفة الركوب الجديدة على جميع الخطوط في الشرقية
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الشرقية- مصراوي:

أعلنت محافظة الشرقية اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مشددة على سائقي وسائل المواصلات العامة بالالتزام بالتعريفة دون استغلال المواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل داخل مواقف السيارات العمومية على مدار الساعة والتأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين.

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