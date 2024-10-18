بالصور- محافظ أسيوط يعلن تكثيف حملات التفتيش على محطات الوقود بعد رفع الأسعار

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على محطات الوقود ومواقف السرفيس في مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحديد أسعار جديدة.

وأكد المحافظ أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي التموين بالمحافظة بالمرور والتفتيش على جميع محطات الوقود ومواقف السرفيس المنتشرة في مختلف مراكز المحافظة. الهدف من هذه الجولات هو التأكد من وضع الملصقات الخاصة بالإعلان عن الأسعار الجديدة وضمان عدم وجود ازدحام أو تكدس. وفي حال ظهور أي معوقات للعمل، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور من خلال غرفة العمليات الرئيسية.

جدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

ووفقًا لبيان اللجنة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين إلى 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا، أما سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية فارتفع إلى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك أصبح 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.