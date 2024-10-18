"فرحة أمه اتكسرت".. وفاة الطفل عبدالرحمن بطل الكاراتيه تفجع أهالي الشرقية

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة الزقازيق بسبب مصرع طفل أثناء ذهابه إلى المدرسة في حادث سير.

ونعى أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الطفل عبد الرحمن سعيد بالمرحلة الابتدائية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أن الطفل كان في الطريق إلى المدرسة إلا أنه لقي مصرعه في حادث سير.

وأوضحت "هبة.ص" إحدى أهالي الزقازيق ومقربة من عائلة الطفل عبدالرحمن كان لاعب كاراتيه "ناشئين" ومتفوق دراسيا وفي اللعبة، معلقة: "كان فرحة أمه وأبوه ربنا يصبر قلوبهم، وأمه هتروح فيها ربنا معاها".

وقال أحد أهالي المدينة "م.ف.م" أن الطفل كان يستقل سيارة مواصلات عامة "سرفيس" وأثناء صعوده علقت حقيبة المدرسة بالسرفيس واندفع السائق دون انتظار صعود الطفل واستقراره في السيارة، معلقا: ذنبه إيه الطفل حياته تنتهي بسبب موقف متهور".

في سياق متصل تداول رواد فيس بوك صورة للطفل عبد الرحمن سعيد ابن منطقة وادي النيل بالزقازيق داعين الله لأسرته بالصبر مادحين مسيرته واجتهاده رغم سنوات عمره القصيرة، معلقين: "كان متفوق دراسيا ورياضيا ومهذب وندعو لأسرته الصبر وأن ينعم بالجنة".

في سياق متصل قدم مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، وإدارة النشاط الرياضي بالنادي، والمركز الإعلامي بالنادي، العزاء والمواساة في وفاة بطلاً من أبطال لاعبى الكاراتية بالنادى، البطل عبد الرحمن سعيد عبدالعزيز، والذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير.

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية في مديرية أمن الشرقية تحفظت على سائق السرفيس لاتخاذ الإجراء اللازمة حيال الواقعة.