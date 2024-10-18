صحيفة عبرية: تم تشريح جثة السنوار ونقلها إلى مكان سري

وكالات

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية قامت بتشريح جثة يحيى السنوار في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.

وأضافت: "السلطات نقلت جثة السنوار من المعهد إلى مكان سري"، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن يتم استخدامها كورقة مساومة في المستقبل".

وادعت الصحيفة أن وزن السنوار 69 كيلوجرامًا، وأنه استهدف برصاصة في الرأس أطلقت من مسافة بعيدة، وهي التي تسببت في استشهاده، زاعمة أن هناك إصابات إضافية على جسده نتيجة ارتطام قذيفة، حيث تم العثور على العديد من الشظايا على الجثة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم، أمس الخميس، اغتيال يحيى السنوار "مصادفةً"، خلال قصف على منزل في رفح جنوب قطاع غزة، مشددًا على أن استشهاد صانع هجوم السابع من أكتوبر يمثل "فرصة" لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري: "اغتيل السنوار (الأربعاء) في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "لم نكن نعرف أن السنوار موجود هناك، في البداية تعرفنا عليه كمقاوم داخل أحد المباني، وشوهد وهو ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو طائرة مسيرة، قبل لحظات من اغتياله".