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حفاظا على طلاب المدارس.. تركيب مطبات صناعية بالطريق الساحلي عند مدخل رأس سدر

02:23 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    مطبات صناعية
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    مطبات صناعية بالطريق الساحلي
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    للحد من السرعة تريب مطبات
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    تركيب المطبات
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    مطبات صناعية بمدخل المدينة
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    مطبات صناعية بمدخل رأس سدر
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جنوب سيناء - رضا السيد :

أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، قائدي السيارات من مرتادي الطريق الدولي الساحلي بالالتزام بالسرعة المقررة خاصة عند مدخل المدينة، و ذلك لتركيب مطبات صناعية.

وقال محمد حامد، رئيس المدينة، إنه جرى تركيب عدد من المطبات الصناعية بعدة أماكن بمدخل المدينة تحت إشراف وحدة مرور رأس سدر، للحد من السرعة خاصة أن الطريق يقع في الظهير السكني، ويوجد على كلا الجانبين منه العديد من المدارس والمصالح الحكومية، لذا جرى تركيب المطبات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تركيب هذه المطبات بالجهود الذاتية، مشيدا بدور القيادات الشعبية وأهالي المدينة و شبابها للمشاركة الفعالة في ردع كل ما يشكل خطر على حياة الأطفال والطلاب.

وأكد أنه جرى تركيب مطب بمدخل المدينة أمام مجلس المدينة و قسم الشرطة، ومطب أمام ميدان الثلاث سمكات و بنك مصر.

جنوب سيناء مدخل رأس سدر طبات صناعية
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