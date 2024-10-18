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بسبب رياح الصليب.. جنوح مركب في بحر الإسكندرية- صور

01:39 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    جنوح مركب في بحر الإسكندرية
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    جنوح مركب في بحر الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت نوة "رياح الصليب"، اليوم الجمعة، في جنوح مركب صغير في الميناء الشرقي بين منطقتي المنشية ومحطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك دون أي إصابات أو خسائر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط ليتراوح ارتفاع الأمواج من بين 2.5 إلى 3.5 متر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض الإسكندرية، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط، تتراوح سرعتها بين 40 - 60 كم/س.

كان اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلن رفع حالة الطوارئ؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة، تزامنًا مع نوة "رياح الصليب".

يشار إلى أن رياح الصليب هي نوة خريفية تنتهي بأمطار خفيفة عادة ورياح غربية ، وتمثل بداية سلسلة النوات التي تحدث في هذا الفصل وتستمر حتى الشتاء، وتستمر لمدة 3 أيام.

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