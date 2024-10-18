6 سيارات إسعاف لنقل الضحايا.. 8 مصابين في حادث أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصيب 8 مواطنين إثر حادث تصادم بين سيارتين أجرة "ميكروباص" أعلى كوبري ستانلي بطريق كورنيش الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أعلى كوبري ستانلي بطريق كورنيش الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة "ميكروباص" أعلى كوبري ستانلي في اتجاه محطة الرمل.

أسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، جرى نقل 7 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي، وحالة إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

جري إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.







