زيادة البنزين والسولار.. ننشر تعريفة المواصلات بين الدقهلية والمحافظات

الدقهلية- رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، قرارا بزيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15%.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات من محافظة الدقهلية إلى المحافظات الأخرى لتكون من موقف الأتوبيس الجديد إلى مدينة 6 أكتوبر 59 جنيه، مدينة بدر 55 جنيها، دمياط الجديدة 26 جنيها، عبود 41 جنيها، والسلام 46 جنيها، الإسماعيلية 70 جنيها، السويس 90 جنيها، الإسكندرية 90 جنيها، الزقازيق 23 جنيها، ودمياط 23 جنيها، فارسكور 18 جنيها، الزرقا 14.50جنيه، العاشر 43 جنيها، الغردقة 273 جنيها.

كما تقرر أن تكون الأجرة من موقف طلخا العمومي الجديد إلى عبود 44 جنيها بدلا من 38.50 جنيه، الزهور 43 جنيها، الإسكندرية 87 جنيها، وطنطا 27 جنيها، وبورسعيد 55 جنيها، ودمياط 23 جنيها، ودمياط الجديدة 24 جنيها، وكفر الشيخ 25 جنيها، بلطيم 34.50 جنيه، بيلا 12.50 جنيه، والمحلة 12 جنيها، وسمنود 8 جنيهات.

يذكر ان لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.