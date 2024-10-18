زيادة البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة للأجرة بمحافظة سوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، سواء النقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين.

ووجه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية؛ لمراقبة المواقف، ومحطات الوقود، وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

وشدد "سراج" على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أي شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي الخط الساخن 114. ورقم غرفة العمليات بالمحافظة 4608073/093، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01225487733، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج 093/2130134، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن 15330، ورقم الواتس آب 01200353111، ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

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