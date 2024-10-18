حملات على محطات الوقود في الشرقية بعد تحريك أسعار المواد البترولية

الشرقية- مصراوي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكثفة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه عقب تحريك سعر الوقود اليوم تم التكليف بشن حملات مفاجئة علي محطات الوقود، وتبين أن الحالة مستقرة ولا يوجد أي معوقات والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تزاحم أو تكدسات.

وتواصل الحملات الرقابية بالمديرية المرور علي جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة وضرورة التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي والعمل على حل أي مشكلات أو معوقات من خلال غرفة عمليات المديرية.