بعد زيادة البنزين.. محافظ بورسعيد للسائقين: لن نسمح باستغلال المواطنين- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار جميع المنتجات البترولية.

والتقى محافظ بورسعيد السائقين داخل الميناء البري الجديد، للتأكد من الالتزام بـ تعريفة الركوب الجديدة، بعد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، مشددا على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

واعتمد محافظ بورسعيد، صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة وبين بورسعيد والمحافظات الآخرى، حيث اعتمد زيادة تعريفة الركوب لجميع المواصلات.

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