"التاكسي بـ 9 جنيه".. ننشر الأجرة الجديدة للمواصلات في الدقهلية على جميع الخطوط

الدقهلية- رامي محمود:

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، قرارا بزيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15% ، على جميع وسائل النقل ليصبح بداية بنديرة التاكسي 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات وأن يكون كل كيلو بـ2 جنيه، وسعر ركوب سيارات السرفيس بـ3.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات داخل الدقهلية ومراكزها للسيارات الأجرة لتصل إلى 20 جنيه بدلا من 17.25 جنيه من منطقة الأتوبيس الجديد الى المنزلة، و18 جنيه من الأتوبيس الجديد بنطاق حي شرق الى الجمالية، زمن الموقف ذاته إلى بلقاس 8 جنيهات، ومنية النصر 10 جنيهات، وميت غمر 12.50 جنيه، والسنبلاوين 7 جنيهات، والمطرية 21.50 جنيه.

ومن موقف قولنجيل حتى كانت أجرة التنقل إلى مركز شربين 8 جنيهات، ومركز دكرنس 8 جنيهات، ومركز محلة الدمنة 3.75 حنيه، وقرية بداوي 5.50 قرشا.

ومن موقف سندوب العمومي حتى السنبلاوين 6.50 جنيه، وقرية دماص 7.50جنيه، ومركز كفر صقر 15.50 جنيه، ومن موقف طناح الى قرية ميت فارس 8 جنيهات.

وبالنسبة لسيارات النقل خارج المحافظة من موقف طلخا الجديد جاءت كالتالي: طلخا - عبود 44 جنيها بدلا من 38.50جنيه، الهور 43 جنيها، والإسكندرية 87 جنيها، وطنطا 27 جنيها، وبورسعيد 55 جنيها، ودمياط 23 جنيها، ودمياط الجديدة 24 جنيها، وكفر الشيخ 25 جنيها.

كما تقرر أن تكون الأجرة من موقف طلخا العمومي إلى بيلا 12.50جنيه، والحامول 18.50جنيه، ونبروه وتوابعها 5.75 جنيه، والمحلة 12 جنيه، وسمنود 8 جنيهات، وجمصة 18.50 جنيه، بسنديلة 7 جنيهات.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.

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