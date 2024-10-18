"الباراموتور" تجذب السائحين.. 55 مغامرًا من 20 دولة يحلقون في سماء الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، مشاركة 55 من المغامرين الأجانب من 20 دولة في قلب عاصمة الحضارة المصرية القديمة، برعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية، في رياضات الباراموتور والسياحة الترفيهية بمحافظة الأقصر.

ويقول ياسر عبد الرازق مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة في الأقصر، إنه خرجت في سماء مدينة الأقصر عروض بالمظلات تحمل اسم "البارا موتور"، والتي جابت السماء حول منطقة معابد البر الغربى، وأعجبت الوفود الأجنبية من السائحين المتواجدين في معالم الأقصر الفرعونية.

ويضيف مدير تنشيط السياحة بالأقصر، أنه يتم تنظيم تلك العروض فوق معابد الأقصر بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة في اليابان والمانيا واسبانيا وهولندا ومصر، لإضفاء نمط سياحي جديد في مدينة الأقصر لتحقيق سحر المغامرة والبهجة بين السائحين من حول العالم.

وتعتبر رياضة الباراموتور تعتبر خطوة هامة للغاية لدفع عجلة السياحة للأمام، حيث أنه يعد نمط سياحى جديد ينضم لسلسلة الأنماط السياحية في الأقصر، موضحاً أن "سياحة المظلات" التى تزينت بها اليوم سماء الأقصر فوق معابد حتشبسوت بالدير البحرى والرامسيوم، تضفي سحر خاص من الجمال في قلوب السائحين.