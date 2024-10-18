إعلان

شلل مروري كامل.. تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

11:31 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 8 صورة
    تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، تصادم سيارتي نقل ثقيل إحداهما كانت محملة بالزلط مما تسبب في شلل مروري كامل، وأبلغ قائدي المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

يجدر الإشارة إلى أن الطريق الإقليمي قد تعطل أمس لساعات جراء لحادث آخر، وقد ارتفعت مؤخرًا معدل الحوادث عقب غلق عدد من الحارات لأعمال الصيانة.

الطريق الإقليمي بالمنوفية تصادم سيارتي نقل ثقيل محافظة المنوفية سيارة نقل ثقيل محملة بالزلط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تحريك أسعار الوقود.. أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة