شلل مروري كامل.. تصادم سيارتي نقل ثقيل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
11:31 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
المنوفية- أحمد الباهي:
شهد الطريق الإقليمي أمام قرية العطف بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، تصادم سيارتي نقل ثقيل إحداهما كانت محملة بالزلط مما تسبب في شلل مروري كامل، وأبلغ قائدي المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.
يجدر الإشارة إلى أن الطريق الإقليمي قد تعطل أمس لساعات جراء لحادث آخر، وقد ارتفعت مؤخرًا معدل الحوادث عقب غلق عدد من الحارات لأعمال الصيانة.
فيديو قد يعجبك: