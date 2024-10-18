زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15 % ، وتشمل ( سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي ) وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي .

وقال محافظ الدقهلية، إنه ليس هناك أي زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز ، مشدداً علي عدم التلاعب في أسعار اسطوانات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهليه ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

وكلف "مرزوق" مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بداية من صباح اليوم، جميع أسعار بيع المنتجات البترولية، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

اقرأ أيضا

زيادة البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة في السويس

زيادة البنزين.. أجرة المواصلات الجديدة على جميع الخطوط في المنوفية

الإسكندرية 105 جنيهات.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود

أول تحرك من "تموين الإسكندرية" بعد زيادة أسعار الوقود