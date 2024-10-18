زيادة البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة في السويس

السويس_ حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحريك سعر السولار ليباع ب 13.5 جنيه، وتحريك سعر متر الغاز الطبيعي ليباع بـ7 جنيهات.

وعقد اللواء الشاذلي اجتماعا باللجنة المشكلة من اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد ومديري التموين ولجنة الاشراف على المواقف والازمات والكوارث ورؤساء الأحياء، لتحديد التعريفة الجديدة.

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الخميس بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الاشراف على المواقف، زادت أجرة خط "السويس- المرج" لتصبح 50 جنيها بدلا من 40 جنيه، و"السويس_نويبع" و" السويس- الإسكندرية" 175 جنيها بدلا من 150، جنيها وهي المسافة الأطول من بين خطوط الأقاليم.

وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 4 جنيها، بينما تراوحت الزيادة في الخطوط الداخلية بين 50 قرشا و1 جنيه، و3 جنيهات لخط السخنة، و5 جنيهات زيادة لأجرة الزعفرانة لتصبح 45 جنيها.

وأكد المحافظ على اللجنة بالمتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتأكيد علي انتظام سير العمل بها والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات الاجرة والتاكسي ومنع اي استغلال للسائقين، مع محاسبة المخالفين لأي قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة أو أسعار الوقود.