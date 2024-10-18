تحرك عاجل من تموين جنوب سيناء بعد تحريك أسعار الوقود

جنوب سيناء – رضا السيد:

شكلت مديرية التموين بجنوب سيناء لجان تفتيشية للمرور على محطات الوقود لمتابعة عمليات جرد المحطات وتواجد الأرصدة بالمحطات، وذلك كإجراءات عاجلة عقب زيادة أسعار البنزين والسولار، صباح اليوم الجمعة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد مصدر بمديرية التموين، إن اللجان بدأت التحرك من فجر اليوم تحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، لجرد محطات الوقود بكافة المدن والبالغ عددها 29 محطة ومعرفة الأرصدة التي توجد بها قبل التحريك، ورصد الكميات القديمة التي خزنت لبيعها بالسعر الجديد.

وأضاف أن الحملات مستمرة حتى الآن للوقوف على مدى الالتزام بالإعلان والبيع بالأسعار الجديدة، وسير وانتظام العمل داخل المحطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، مؤكدًا أن محطات الوقود على مستوى المحافظ تشهد هدوء نسبي.

وأوضح أن محطات الوقود على مستوى المحافظة فرضت التسعيرة الجديدة، وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين، أو من أصحاب محطات الوقود، لافتًا إلى أنه جرى الدفع بكميات كبيرة من الوقود، ويوجد رصيد كافي من المواد البترولية بكافة أنواعها بالمحافظة.

وأكد على استمرار تكثيف الحملات الرقابة للمرور والمتابعة المستمرة، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، والتزام المحطات بالأسعار الجديدة بعد التحريك، مشيرًا إلى أن وزير التموين وجه بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار.

وتقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي اعتبارًا من صباح اليوم، وتحرك سعر بنزين 95 إلى 17 جنيه للتر، وبنزين 92 تحرك إلى 15.25 جنيه للتر، وبنزين 80 تحرك إلى 13.75 جنيه للتر، والسولار تحرك إلى 13.50 جنيه للتر، والكيروسين تحرك إلى 13.50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه للطن، وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية، وارتفاع غاز تموين السيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.